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18августа
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сегодня, 15:15 1

В следующем году в Тынде появится три тёплые остановки

В следующем году в Тынде появится три тёплые остановки
Фото: @ gorodtynda.official

Тёплые павильоны планируют установить на автостанции, на остановках «Чароит» и «Отделенческая больница». Их оснастят инфракрасными обогревателями и скамейками с подогревом. Также остановки снадят антивандальным закалённым стеклом, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

В последующие годы подобные места ожидания общественного транспорта появятся и на других улицах Тынды. Хозяевам торговых объектов на автобусных остановках руководство города предложит оборудовать тёплые помещения. Там горожане будут ждать автобусы. Пример такого решения подала предприниматель Галина Шалыгина.

Кстати, скоро подготовят проектно-сметную документацию ремонта центральной улицы Тынды. В ней учтут велосипедные дорожки, тротуарную плитку, чугунные скамейки и урны. За варианты обновления голосовали горожане.

А до 2023 года руководство города планирует уложить новый асфальт на все дороги Тынды. Обновление пройдёт при поддержке Правительства Амурской области и Правительства РФ.

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#городская власть #ЖКХ #Тында

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    11 минут назад

    это = 3 тёплых туалета для алкашни.

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