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сегодня, 14:50 3

В Свободном выключился свет и возможны перебои водоснабжения

В Свободном выключился свет и возможны перебои водоснабжения
Фото: pixabay.com

Сегодня утром, 18 августа произошла авария в сетях электроснабжения Забайкальской железной дороги. Отключили скважину ООО «Дельта», поэтому возможны перебои в водоснабжении.

Без света осталась часть многоквартирных домов на улицах Репина, 50 лет Октября, 40 лет Октября, Орджоникидзе, а также ряд частных домов на улицах Комарова и Деповская.

Сейчас аварию ликвидируют семь человек и две единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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#погода

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    31 минута назад

    "улицах Комаров" хорошая улица...

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    2 минуты назад

    Весь день устраняют? Оперативно!!!!

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    1 минута назад

    Бригада "ухх", семь человек. Все сотрудники?

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