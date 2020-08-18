В Свободном выключился свет и возможны перебои водоснабжения

Сегодня утром, 18 августа произошла авария в сетях электроснабжения Забайкальской железной дороги. Отключили скважину ООО «Дельта», поэтому возможны перебои в водоснабжении.

Без света осталась часть многоквартирных домов на улицах Репина, 50 лет Октября, 40 лет Октября, Орджоникидзе, а также ряд частных домов на улицах Комарова и Деповская.



Сейчас аварию ликвидируют семь человек и две единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Свободного.