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18августа
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сегодня, 14:35 6

Благовещенску нужна альтернативная магистраль для водоотведения

Благовещенску нужна альтернативная магистраль для водоотведения

Представители администрации города обсудили проблемы ливневых канализаций Благовещенска. Олег Имамеев отметил, что решить проблему можно только глобально.

– Самые большие проблемы после дождя традиционно на Дьяченко и в районе улиц Мухина – Игнатьевское шоссе. Пути решения глобальные – как ни печально, но это долгосрочный процесс. Пока мы не подготовим альтернативную магистраль для водоотвода из микрорайона, вопрос будет такой же острый. Сегодня это река Бурхановка, которая при первой же большой воде сразу забивается доверху и останавливает вывод воды из микрорайона, – отметил глава Благовещенска.

По словам представителей администрации, ревизия схемы ливневой канализации города идет уже сейчас. Специалисты обследуют все городские ливнёвки. По итогам обследования подготовят схему, которая поможет понять, какие мероприятия необходимы, чтобы избежать таких ситуация в дальнейшем. Мэр города рассказал, что на работы потребуется немалая сумма и администрация города рассчитывает на помощь из областного бюджета.

Напомним, со вчерашнего дня количество выпавших осадков в Благовещенске составило 81 миллиметр. Под водой оказалась большая часть города, объявлен режим ЧС.

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#городская власть #наводнение #погода

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    35 минут назад

    а замом он об этом подумать не мог?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    34 минуты назад

    А что значит - "подготовят схему"?

    В ГСТК нету схем? Нет перспективных планов на застройку?

    Так а за чё там начальству и ПТО деньги платят?

    И второй вопрос: почему город должен спонсировать ливневую канализацию микрорайона? Я вот жил в микрахе до тех пор, пока район инкасации не стали застраивать - проблем с ливневой - были разве что на Воронкова.

    Теперь значит там понастроили все кому не лень без учёта ливневой канализации - и эти проблемы должны расхлёбывать 2 бюджета. А с какой стати? Выявляйте застройщиков и пусть они и строят то, что не построили сразу. Не хотят строить ливнёвку - не давайте больше разрешений на строительство в городе.

    А то прям таки - дэньги направо-дэньги налево... а где результат?

  • full

    full
    34 минуты назад

    Решайте, решайте, не забудьте побольше тополей вырубить.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    29 минут назад

    Решальщики... чё там решать то? У вас в распоряжении цельная ул. Студенческая. Собираете всю дождевую на Студенческой-Игнатьевском. Строите вдоль неё ливнёвку с ПНС в конце.

    Дальше несколько вариантов - сами думайте.

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    После потопа главное - это пообещать!

    А потом, хоть потоп! )

  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    23 минуты назад

    Тересно,а чьёй то в советские годы не топило?? Не надо было болото застраивать,а уж если застроили,то с застройщика и спросили бы,где водоотведение?? А теперь очередное лето с пробками ждёт! Терпения нам

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