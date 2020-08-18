Благовещенску нужна альтернативная магистраль для водоотведения

Представители администрации города обсудили проблемы ливневых канализаций Благовещенска. Олег Имамеев отметил, что решить проблему можно только глобально.

– Самые большие проблемы после дождя традиционно на Дьяченко и в районе улиц Мухина – Игнатьевское шоссе. Пути решения глобальные – как ни печально, но это долгосрочный процесс. Пока мы не подготовим альтернативную магистраль для водоотвода из микрорайона, вопрос будет такой же острый. Сегодня это река Бурхановка, которая при первой же большой воде сразу забивается доверху и останавливает вывод воды из микрорайона, – отметил глава Благовещенска.

По словам представителей администрации, ревизия схемы ливневой канализации города идет уже сейчас. Специалисты обследуют все городские ливнёвки. По итогам обследования подготовят схему, которая поможет понять, какие мероприятия необходимы, чтобы избежать таких ситуация в дальнейшем. Мэр города рассказал, что на работы потребуется немалая сумма и администрация города рассчитывает на помощь из областного бюджета.

Напомним, со вчерашнего дня количество выпавших осадков в Благовещенске составило 81 миллиметр. Под водой оказалась большая часть города, объявлен режим ЧС.