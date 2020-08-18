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18августа
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сегодня, 14:14 3

Амурские полицейские изъяли из незаконного оборота около двух килограммов золота

Амурские полицейские изъяли из незаконного оборота около двух килограммов золота
Фото: pixabay.com

На трассе в Мазановском районе сотрудники полиции задержали мужчину, жителя города Читы, 1984 года рождения. По предварительной информации, правоохранители знали о том, что планируется перевозка большого количества золота. После остановки и осмотра были обнаружены и изъяты 15 мешков и 3 полимерных свертка с рассыпчатым веществом серо-коричневого цвета, сообщает МВД России по Амурской области.

После проведенных исследований установили, что изъятое — это золотосодержащая порода, в которой 1 787 граммов химически чистого золота. Такое количество драгоценного металла попадает под определение крупного объёма. По оценкам специалистов, приблизительная стоимость найденного – около восьми миллионов рублей.

Следователем СО МО МВД России «Мазановский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ – «Незаконный оборот драгоценных металлов». Следствие выяснило, что изъятые самородки похитил знакомый задержанного на золотодобывающем участке в Селемджинском районе. Оба мужчины работали там вахтовым методом.

Сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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#криминал

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    38 минут назад

    ,,Задержали мужчина житель города Читы,,Это как? Вы русский язык учили? Ау,Амуринфо!

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    37 минут назад

    ,,Задержали мужчина житель города Читы,,Это как? Вы русский язык учили? Ау,Амуринфо!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    21 минута назад

    Откуда,-это жертвы ЕГЭ.....

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