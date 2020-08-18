Амурские полицейские изъяли из незаконного оборота около двух килограммов золота

На трассе в Мазановском районе сотрудники полиции задержали мужчину, жителя города Читы, 1984 года рождения. По предварительной информации, правоохранители знали о том, что планируется перевозка большого количества золота. После остановки и осмотра были обнаружены и изъяты 15 мешков и 3 полимерных свертка с рассыпчатым веществом серо-коричневого цвета, сообщает МВД России по Амурской области.

После проведенных исследований установили, что изъятое — это золотосодержащая порода, в которой 1 787 граммов химически чистого золота. Такое количество драгоценного металла попадает под определение крупного объёма. По оценкам специалистов, приблизительная стоимость найденного – около восьми миллионов рублей.



Следователем СО МО МВД России «Мазановский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ – «Незаконный оборот драгоценных металлов». Следствие выяснило, что изъятые самородки похитил знакомый задержанного на золотодобывающем участке в Селемджинском районе. Оба мужчины работали там вахтовым методом.



Сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступления. Расследование уголовного дела продолжается.