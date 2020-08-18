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18августа
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сегодня, 13:55 0

Во дворах частного сектора Благовещенска воды по пояс

Во дворах частного сектора Благовещенска воды по пояс

С утра в редакцию Амур.инфо обращаются жители частных домов Благовещенска. Звонят из разных районов, но проблема одна и та же — либо вода затопила двор и огород, либо затоплен ещё и дом. Например, Виктор Вивдич живёт в районе Пушкина — Свободная. Он показал, что в его доме вода поднялась почти на 60 сантиметров.

— Это происходит постоянно во время ливней. Уже куда только не обращался — ГСТК, управление ЖКХ города, непосредственно в администрацию писал, но результата нет, — рассказал Виктор.

Примерно такая же ситуация в селе Врехнеблаговещенском.

— Ждём эвакуации. Вода в доме, — прислала на whats app редакции одна из читательниц.

И это только пара примеров. Мы обратились в благовещенскую администрацию:

— В частном секторе откачка будет производиться ГСТК. Сейчас ведутся первоочередные работы на дорогах и социально-значимых объектах. В приоритете находятся одиноко проживающие пожилые люди и другие социально незащищённые категории, — объяснили в пресс-службе мэрии.

Мы, в свою очередь, продолжаем собирать обращения граждан и следить за ситуацией в городе.

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