В ДВОКУ прибыли иностранные команды для участия в конкурсе «Суворовский натиск»

В Амурскую область начали прибывать участники конкурса «Суворовский натиск». Первой приехала команда из Белоруссии. Вслед за ними прилетели военные из Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали и Конго.

По русской традиции в ДВОКУ команды встретили хлебом и солью. Почетный караул выполнил воинский ритуал, а военный оркестр исполнил гимны прибывших стран. На торжественном построении присутствовал главный судья конкурса полковник Сергей Пименков и командование училища. Они поприветствовали прилетевших участников и пожелали им честной борьбы.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в ближайшее время команды начнут подготовку к конкурсу. Они изучат участки трассы и будут подготавливать технику, на которой будут выступать в состязаниях.

Напомним, что 23 августа на полигоне ДВОКУ впервые состоится финал международного конкурса «Суворовский натиск».

Накануне для участников международных военных игр в училище доставили более 20 новых бронемашин.