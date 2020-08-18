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18августа
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сегодня, 13:20 0

В ночь с четверга на пятницу перекроют мост через Зею

В ночь с четверга на пятницу перекроют мост через Зею
Фото: лаговещенск. рф

В ночь с 20 на 21 августа в Благовещенске на мосту через Зею полностью перекрою движение. Рабочим необходимо отремонтировать ещё два участка, повреждения на которых обнаружились в ходе регулярного обследования.

Как сообщает пресс-служба мэрии, дорожникам предстоит заменить плиты перекрытия и восстановить асфальтобетонное покрытие проезжей части. Для удобства жителей и гостей амурской столицы проезд по мосту будет ограничен в ночное время.

Так, закроют сооружение в восемь вечера 20 августа, а в шесть утра 21 числа откроют. В пятницу движение будет организовано в реверсивном режиме по одной полосе. Вводить дополнительные ограничения по скорости движения и массе транспорта не планируется.

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#городская власть #строительство

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