Благовещенцев предупредили об опасности покупать продукты на улице

Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска предупредило о том, что покупать продукты питания на улицах города в неустановленных местах небезопасно. Речь идёт о мясе и рыбе, овощах и фруктах. Специалисты советуют в условиях нынешней эпидситуации отказаться от приобретения продуктов питания в местах несанкционированной уличной торговли.

Горожанам напомнили о том, что в местах незаконной торговли процветает антисанитария. У продавцов отсутствуют личные медицинские книжки и санитарная одежда. Зачастую продажа товаров ведётся с лотков, кузовов автомобилей и коробок, расположенных на тротуарах, газонах вблизи дороги. При покупке продуктов в таких местах велика вероятность подхватить какую-нибудь инфекцию или получить отравление.



Размещение торговых объектов вне установленных мест, является нарушением и влечёт наложение административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. С начала 2020 года установлено 361 нарушение. Сумма вынесенных штрафных санкций составила 635,5 тысяч рублей.



Сообщить о фактах несанкционированной торговли на улицах города можно по телефонам: 99-18-03, 99-18-04, 99-18-05, 99-18-07, 99-18-08 или по электронной почте: potrinok@mail.ru, сообщает администрация города Благовещенска.



Для реализации продукции в законном порядке на территории города Благовещенска работают торговые зоны по адресам: улица Калинина, 127, телефон 89622848682; пересечение улиц Ленина-Мухина, телефон 89622848682; перекрёсток улиц Ленина-Лазо, телефон 89622848682; торговая зона «Колосок», улица Пионерская, 28, телефон 89622848682; торговый центр «Центральный рынок», улица Красноармейская, 145, телефон 89145560968; торговый центр «Центральный рынок», вход с улицы Октябрьской, телефон 89622848682; торговый центр № 1, Игнатьевское шоссе, 11, телефоны 36 27 71, 36 27 49; торговый центр № 2, улица Ленина, 75, телефон 89622848682.