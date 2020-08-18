В Приамурье началось строительство газохимического комплекса

Во вторник, 18 августа, в Благовещенске руководство корпорации развития Дальнего Востока и Амурского газохимического комплекса подписали соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Свободный». Мероприятие прошло в рамках рабочего визита в Благовещенск премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Вместе с подписанием соглашения на стройке вбили первую сваю будущего комплекса. После этого Михаил Мишустин поздравил всех собравшихся и пожелал успешной реализации проекта, сообщил с места событий корреспондент Амур.инфо.

Напомним, о работе над проектом Амурского газохимического комплекса СИБУР сообщил в прошлом году. Ещё тогда стало известно, что его технически свяжут с ГПЗ. Мощность обеих частей производства должна достигнуть мирового уровня, а в работе комплекса будут использовать современнейшее оборудование.

Позже глава СИБУРа Дмитрий Конов заявил, что вся продукция ГХК пойдет для реализации за рубеж.