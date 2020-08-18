Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:58 2

В Приамурье началось строительство газохимического комплекса

В Приамурье началось строительство газохимического комплекса

Во вторник, 18 августа, в Благовещенске руководство корпорации развития Дальнего Востока и Амурского газохимического комплекса подписали соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Свободный». Мероприятие прошло в рамках рабочего визита в Благовещенск премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Вместе с подписанием соглашения на стройке вбили первую сваю будущего комплекса. После этого Михаил Мишустин поздравил всех собравшихся и пожелал успешной реализации проекта, сообщил с места событий корреспондент Амур.инфо.

Напомним, о работе над проектом Амурского газохимического комплекса СИБУР сообщил в прошлом году. Ещё тогда стало известно, что его технически свяжут с ГПЗ. Мощность обеих частей производства должна достигнуть мирового уровня, а в работе комплекса будут использовать современнейшее оборудование.

Позже глава СИБУРа Дмитрий Конов заявил, что вся продукция ГХК пойдет для реализации за рубеж.

Просмотров всего: 960

#визит Мишустина на ДВ

распечатать


Власть 13

Губернатор Амурской области рассказал Мишустину о динамичном развитии региона
Власть 14

Михаил Мишустин в Благовещенске: онлайн-трансляция
Власть 16

Мишустин раскритиковал пункт пропуска у трансграничного моста в Благовещенске
Власть 7

Михаил Мишустин посетил трансграничный мост в Благовещенске
Комментарии
Показать все (2)
  • EraDanTi

    EraDanTi
    19 минут назад

    Продукция - за рубеж, прибыль - "москвичам", а амурчанам - шиш с маслом. И плохую экологию на сдачу. Спасибо, мы поняли.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    9 минут назад

    А где они вменяемый персонал в Свободном найдут?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь