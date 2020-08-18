«Погода исправляется»: в Благовещенске ливни прекратились

В Благовещенске синоптики прогнозируют к концу дня снижение влажности с 99 до 64 процентов. Уже к 14 часам вероятность осадков будет нулевой и даже немного выглянет солнышко. Температура днём поднимется до 19 градусов тепла. В среду, 19 августа, весь день будет ясно и без осадков, сообщает «Метеосервис».

Среднее количество осадков для августа в Благовещенске составляет 125 миллиметров. Об этом сообщают специалисты Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. За последние сутки выпал 81 миллиметр осадков. Это, по предварительным подсчетам, составляет около 64 процентов месячной нормы (две трети). Всего с начала месяца в Благовещенске выпало 225 миллиметров осадков. Для сравнения, в 2013 году за весь август выпало — 200.

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