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18августа
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сегодня, 11:52 5

Губернатор Амурской области рассказал Мишустину о динамичном развитии региона

Губернатор Амурской области рассказал Мишустину о динамичном развитии региона
Фото: www.amurobl.ru

Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией, социально-экономическое развитие в области идет стабильно, сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину губернатор Амурской области Василий Орлов.

– В целом ситуация стабильная, экономика развивается в соответствии с планами, региональными и федеральными, реализуются все крупнейшие проекты, – рассказал Орлов в ходе встречи с Мишустиным, который сейчас находится в Благовещенске.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на кризис в экономике, «регион развивается динамично». На сегодняшний день идет реализация 11 нацпроектов, регион осваивает 17 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета на их реализацию.

Свой визит на Дальний Восток Михаил Мишустин завершит во вторник, 18 августа. В Благовещенске он провел ряд встреч с губернаторами. Также запланировано совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, – сообщает ТАСС.

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#визит Мишустина на ДВ #российская власть

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Комментарии
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  • ЕленаР

    ЕленаР
    44 минуты назад

    Ситуация стабильная - стабильно топит город после дождя.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    37 минут назад

    Ну, динамично развиваемся по я***а в воде.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    33 минуты назад

    Мишустин ты с народи по общайся-а школу собрать детей денег нет

  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    Чтобы были деньги на школу, надо на работу устроиться

  • Кроненберг

    Кроненберг
    9 минут назад

    байками народ травите-народ без работы сидит

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