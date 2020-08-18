Губернатор Амурской области рассказал Мишустину о динамичном развитии региона

– В целом ситуация стабильная, экономика развивается в соответствии с планами, региональными и федеральными, реализуются все крупнейшие проекты, – рассказал Орлов в ходе встречи с Мишустиным, который сейчас находится в Благовещенске.



Губернатор подчеркнул, что, несмотря на кризис в экономике, «регион развивается динамично». На сегодняшний день идет реализация 11 нацпроектов, регион осваивает 17 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета на их реализацию.



Свой визит на Дальний Восток Михаил Мишустин завершит во вторник, 18 августа. В Благовещенске он провел ряд встреч с губернаторами. Также запланировано совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, – сообщает ТАСС.