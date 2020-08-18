В Тамбовском районе из Дома культуры украли перфоратор
В селе Толстовка Тамбовского района 33-летний мужчина украл перфоратор из местного Дома культуры. Материальный ущерб составил около 80 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области, сообщение о краже поступило из села Толстовка. Было установлено, что злоумышленник ночью снял навесной замок, проник в здание и украл рабочий инструмент.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к краже может быть причастен ранее судимый 33-летний местный житель. Его задержали, инструмент изъяли.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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