В Тамбовском районе из Дома культуры украли перфоратор

В селе Толстовка Тамбовского района 33-летний мужчина украл перфоратор из местного Дома культуры. Материальный ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области, сообщение о краже поступило из села Толстовка. Было установлено, что злоумышленник ночью снял навесной замок, проник в здание и украл рабочий инструмент.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к краже может быть причастен ранее судимый 33-летний местный житель. Его задержали, инструмент изъяли.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.