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18августа
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сегодня, 11:45 4

В Тамбовском районе из Дома культуры украли перфоратор

В Тамбовском районе из Дома культуры украли перфоратор
Фото: pixabay.com

В селе Толстовка Тамбовского района 33-летний мужчина украл перфоратор из местного Дома культуры. Материальный ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области, сообщение о краже поступило из села Толстовка. Было установлено, что злоумышленник ночью снял навесной замок, проник в здание и украл рабочий инструмент.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к краже может быть причастен ранее судимый 33-летний местный житель. Его задержали, инструмент изъяли.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#криминал

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Комментарии
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  • I77

    I77
    53 минуты назад

    Неужели перфоратор стоит 80 тыс. руб?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    46 минут назад

    Не.... самый дорогой (согласно того же технопоинта) = 71 тыщу.

    Только ... чё такой крутой инструмент валялся в Толстовской культуре - хз.

  • МАРЛЕН

    МАРЛЕН
    45 минут назад

    Дороговатый перфоратор... Че-то администрация ДК лукавит )

  • I77

    I77
    40 минут назад

    Видимо при покупке приписали тыщ 50!

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