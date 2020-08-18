В Благовещенске капитально отремонтируют Дом Саяпина

Два этажа Дома Саяпина в областном центре перепланируют. На первом этаже сделают экспозиционный зал, на втором — выставочные залы. Вход оборудуют пандусом и вертикальным подъемником.

На объекте культурного наследия отреставрируют кирпичную кладку на цокольном этаже, заменят ветхие окна по образцу сохранившихся. Реставрация фасадов, декоративных элементов и замена дверей также пройдёт по образцам. Обустроят деревянную террасу и заменят наружную обшивку и кровлю, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.



— Это один из немногих сохранившихся памятников деревянного зодчества в городе Благовещенске. Самое главное — его сохранить. Здание изначально было зелёным. Мы хотим вернуть ему первоначальный облик. На первом этаже будет постоянная экспозиция, на втором — выставочные пространства, детский музейный центр, — рассказала исполняющая обязанности директора Амурского областного краеведческого музея Елена Иванова.