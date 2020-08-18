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сегодня, 11:19 0

Ливни прошлись по территории Приамурья

Ливни прошлись по территории Приамурья
Фото: @ s.meliukov

От прошедшего проливного дождя пострадал не только Благовещенск, затопило и другие территории Амурской области. Например, в Белогорске Станислав Мелюков провёл экстренное заседание КЧС.

В своем личном инстаграм-аккаунте мэр Белогорска написал, что на 10.00 18 августа назначил заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«В связи с обильными осадками выше уровня "опасное явление" будем вводить в Белогорске режим ЧС».

Тяжёлую ситуацию в городе подтвердили и сами белогорцы.

«Сверху топит, снизу топит. Крыша в квартире и подъезде дала течь. Дом толь после ремонта», – сокрушается в соцсетях жительница Белогорска Марина.

А вот «Сельские новости» посёлка Серышево публикуют фото подтопленных участков и размытой дороги.

«51 миллиметр осадков за 12 часов — итоги прошедшей ночи. Вода наступает по всем фронтам: фото и видео подтопления нам присылают и из сел, и из поселка: Ударное, улица Переселенческая, Серышево, улицы Котовского, Партизанская, Зеленая, Трудовая, автодорога Хитровка – Воскресеновка и прочее, и прочее… Спасибо всем, кто поделился, все адреса передаём в органы власти».

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#Белогорск #погода

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