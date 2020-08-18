Ливни прошлись по территории Приамурья

В своем личном инстаграм-аккаунте мэр Белогорска написал, что на 10.00 18 августа назначил заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.



«В связи с обильными осадками выше уровня "опасное явление" будем вводить в Белогорске режим ЧС».



Тяжёлую ситуацию в городе подтвердили и сами белогорцы.



«Сверху топит, снизу топит. Крыша в квартире и подъезде дала течь. Дом толь после ремонта», – сокрушается в соцсетях жительница Белогорска Марина.

А вот «Сельские новости» посёлка Серышево публикуют фото подтопленных участков и размытой дороги.



«51 миллиметр осадков за 12 часов — итоги прошедшей ночи. Вода наступает по всем фронтам: фото и видео подтопления нам присылают и из сел, и из поселка: Ударное, улица Переселенческая, Серышево, улицы Котовского, Партизанская, Зеленая, Трудовая, автодорога Хитровка – Воскресеновка и прочее, и прочее… Спасибо всем, кто поделился, все адреса передаём в органы власти».