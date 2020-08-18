В Благовещенске завершилась приёмная кампания детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Готовность организаций к новому учебному году проверила межведомственная комиссия. Все учреждения образования областного центра прошли приёмку, сообщает администрация города Благовещенска.

В этом году в городе в четырёх зданиях образовательных организаций починили кровлю, ещё в восьми заменили окна, в двух школах отремонтировали спортзалы и школьные раздевалки. Более чем в 20 детских садах произведён ремонт автоматической пожарной сигнализации.

В школе № 16 появился новый современный стадион. В бассейне «Надежда» обновили чашу, установили новые противоскользящие дорожки и стартовые тумбы. Этим летом в Благовещенске благодаря архитектурно-художественной подсветке засияли сразу пять учебных организаций: лицеи №№ 6 и 11, а также школы №№ 12, 22, 26.

Школы закупили учебники, школьную мебель, компьютерное, спортивное и учебное оборудование, ноутбуки, принтеры, сканеры и интерактивные комплексы.

С 1 сентября школьников Благовещенска ждут нововведения: учащиеся школ №№ 5, 12, 13, 17, 23, 24, 28, гимназии № 25 и лицея № 11 примут участие в работе программы «Первая профессия». Амурский центр опережающей профессиональной подготовки поможет школьникам без отрыва от занятий попробовать свои силы в освоении профессиональных знаний и умений, получать практический опыт.

580 учеников 5-11 классов школ №№ 5, 13, 17, 22, 24, 26, 27, лицеев №№ 6, 11 и Алексеевской гимназии в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» будут обучать информатике, физике, химии и технологии с участием специалистов АмГУ и Центра развития современных компетенций детей «АмурТехноЦентр» («Дом научной коллаборации имени академика РАН М. Т. Луценко»).

С 1 сентября школьники вернутся к стандартному типу обучения. Для того, чтобы максимально разобщить детей, было составлено каскадное расписание. За учениками каждого класса планируется закрепить отдельный кабинет. Исключение составят уроки, для проведения которых нужны определённые условия или специальное оборудование.

Этой осенью в Благовещенске в школу пойдут на 726 учеников больше, чем в прошлом году. Всего за парты сядут 28 500 ребят, 3 350 из них идут в школу впервые.