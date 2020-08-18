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18августа
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Из-за сильного ливня в Благовещенске объявлен режим ЧС

Из-за сильного ливня в Благовещенске объявлен режим ЧС

В областном центре объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ливень, который начался после обеда 17 августа, затопил большую часть Благовещенска. Со вчерашнего дня выпало около 81 миллиметра осадков – синоптики классифицируют это как опасное метеорологическое явление.

Вышли из берегов Асташинские озера и Бурхановка. В воде стоят второй и третий микрорайоны, а также улицы Калинина, Тенистая, Красноармейская, Шевченко, район КПП. Затоплены участки улиц Зейской – Калинина, Ленина – Пушкина, Северная – Лазо, Школьной, Мухина в районе «Амурснабсбыта».

Традиционно во время дождей сильнее всего пострадал микрорайон. 55 многоквартирных домов в районе 5-й стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтской, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова остались без электричества. В затопленном микрорайоне перестали работать светофоры.

Водой залиты некоторые школы и детские сады. Два корпуса детского сада № 68 не смогли принять детей, территория детсадов №№ 68, 67, 15 тоже оказалась под водой. Сильно затопило и пришкольные территории гимназии № 25 и школы № 13.

В пригородах Благовещенска также стоит вода. Затоплен микрорайон Европейский, в поселке Новый размыло дорогу. В Белогорье порывы ветра сломали деревья, которые лежат на проезжей части. Жителей Верхнеблаговещенского планируют эвакуировать.

По словам администрации города, последствия ливня уже ликвидируют – задействована вся техника ДЭУ. Откачка воды идет на Дьяченко и в районах пересечения улиц Игнатьевского шоссе – Василенко, Тенистой – Шевченко и Ленина – Нагорной.

В первую очередь специалисты будут спасать социальные объекты, а также городские дороги. Заявки от жителей частного сектора принимают в ЕДДС по телефону 20-21-02.

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#городская власть #погода

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Комментарии
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    39 минут назад

    Звонили из свободного, часть города сидит без воды и света.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    35 минут назад

    зато у нас есть мост в Китай

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