Благовещенск затопило: в микрорайоне чуть ли не ныряют, а в центре большие пробки

Циклон пришёл, как и прогнозировали синоптики. Всю ночь дождь лил как из ведра. В Благовещенске последствия ливня осложнили транспортную ситуацию. Сегодня утром, 18 августа, отдельные части города превратились в бурлящие «реки». Очевидцы сообщают, что в микрорайоне дороги затоплены, а светофоры отключены. Редакция Амур.инфо следит за развитием событий.

Рабочий день ещё не начался, а телефон в нашей редакции уже разрывался от звонков.

«Вы будете освещать, как город затопило? В микрорайоне ни один светофор не работает: 150 метров преодолел за 40 минут!» — рассказал встревоженный читатель.

Приблизительно та же история и с остальными районами города – где-то хуже, где-то лучше.

Городские службы уже приступили к откачке воды.

— Сейчас основные силы брошены на микрорайон. Откачивают воду с улиц Дьяченко, Игнатьевское шоссе, Василенко, а также с перекрестков Тенистая – Шевченко и Ленина – Нагорная. Задействовано шесть единиц техники, — сообщили в ГСТК.

В мэрии Благовещенска объявили режим ЧС.

«В Благовещенске в настоящее время проходит заседание КЧС, на котором принято решение о введении в городе режима ЧС и открытии ПВР. Сильный ливень в областном центре шел всю ночь. Данные о том, сколько выпало осадков, в Амурском гидрометцентре обновят после 9 часов утра. По предварительным оценкам, уровень выпавших осадков за сутки попадает под критерий «опасное явление», опубликовала пресс-служба городской администрации в своем инстаграм-аккаунте.

Держит ситуацию под контролем и прокуратура.

«В прокуратуре города организована работа «горячей линии» для приема обращений, связанных с нарушениями прав граждан, вызванными неблагоприятными погодными условиями. Прием осуществляется по телефону 8-929-494-61-67 ежедневно в период с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), включая выходные дни. По поручению прокурора области организована проверка исполнения органами государственной власти и местного самоуправления полномочий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Также на контроле прокуратуры находится своевременность устранения уполномоченными службами аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и предоставление потребителям коммунальных услуг. При выявлении нарушений закона прокуратура примет все необходимые меры реагирования», опубликовала у себя на сайте прокуратура Амурской области.