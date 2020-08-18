Михаил Мишустин в Благовещенске: онлайн-трансляция

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Корреспондент Амур.инфо участвует в работе премьер-министра России. На нашем сайте трансляция с места событий. Главное о работе Михаила Мишустина в Благовещенске.

08:00 – журналистов собирают в «Точке кипения» в Амурской областной библиотеке.

08:08 – по предварительной информации, Михаил Мишустин дистанционно запустит газоперерабатывающее предприятие в Свободном.

08:31 – появилась информация о том, что премьер проведёт две двусторонние встречи: с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном и губернатором Амурской области Василием Орловым.

08:37 – наш корреспондент сообщает, что в полдень состоится презентация Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса.

08:39 – в 12:00 должны подписать соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Свободный» между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Амурский газохимический комплекс».