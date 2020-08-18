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18августа
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сегодня, 08:40 9

Михаил Мишустин в Благовещенске: онлайн-трансляция

Михаил Мишустин в Благовещенске: онлайн-трансляция
Фото: РИА Новости

Обновлено: 09:01

Корреспондент Амур.инфо участвует в работе премьер-министра России. На нашем сайте трансляция с места событий. Главное о работе Михаила Мишустина в Благовещенске.

08:00 – журналистов собирают в «Точке кипения» в Амурской областной библиотеке.

08:08 – по предварительной информации, Михаил Мишустин дистанционно запустит газоперерабатывающее предприятие в Свободном.

08:31 – появилась информация о том, что премьер проведёт две двусторонние встречи: с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном и губернатором Амурской области Василием Орловым.

08:37 – наш корреспондент сообщает, что в полдень состоится презентация Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса.

08:39 – в 12:00 должны подписать соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Свободный» между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Амурский газохимический комплекс».

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#визит Мишустина на ДВ #российская власть

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Комментарии
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  • full

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    47 минут назад

    Свозите Мишустина в микраху. Может, хоть денег даст или разгонит вас, дармоедов и бездельников.

  • PRO

    PRO
    41 минута назад

    В микрорайон Европепейский его свозите. На лодке

  • PRO

    PRO
    41 минута назад

    В микрорайон Европепейский его свозите. На лодке

  • zeya28

    zeya28
    33 минуты назад

    За что вы его так- сразу в микрорайон? Еще скажите- по ул. Воронкова, до Перинатального центра. Это очень жестоко.

  • ЕленаР

    ЕленаР
    31 минута назад

    Можно на экскурсию по мостом Бурхановки, он сразу всем мостам названия придумает

  • kidman

    kidman
    17 минут назад

    Никто никого никуда не повезёт. Дистанционный запуск, встречи, презентации, рабочие обеды (ужины) и далее по списку. И развитие (не просто развитие, а опережающее) - налицо! А то, что кто-то в городе утонул в очередной раз - это ерунда, временное явление. Издержки, так сказать, опережающего развития

  • мыжго

    мыжго
    15 минут назад

    Да пакет ему на голову наденут и вывезут огородами. Или вообще в вертолет запихают.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    15 минут назад

    Мишустин, программа безопасные дороги на половину разворована, ул. Воронкова второй год подряд ливневки новые кладут, там на каждый метр дороги уже по одной ливневке приходится, а вода как стояла так и стоит, сегодня после дождя проезжал. Орлову по ушам ездят подрядчики или он с ними в доле. А если и вы тоже с ними за одно, то буду писать в спортлото, учтите!

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    12 минут назад

    Отмените наконец тех. регламент по строительству и ремонту дорог в котором как я понимаю прописано, что новая или отремонтированная дорога должна быть с ямами и буграми.

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