В результате поножовщины на пляже пострадали трое человек
Трое человек были доставлены с ножевыми ранениями в больницу после потасовки на стамбульском пляже. Об этом сообщает «ИнфоРеактор».
Между отдыхающими на пляже близ Ешилькей произошла словесная ссора. Причина конфликта остается неизвестной, очевидцы же утверждают что поводом для разборок стала девушка, а сами отдыхающие, кроме того, являлись гражданами разных стран. Словесная перепалка неожиданно переросла в поножовщину. Точное количество участников происшествия уточняется. В больницу Стамбула были доставлены три человека, которые получили ножевые ранения в ходе конфликта. Никто из пострадавших не дает каких一либо комментариев касаемо произошедшего.
Присутствовали ли на пляже русские туристы, а также участвовали ли наши граждане в конфликте, остается неизвестным. Последнее время, разбойные нападения, кражи и потасовки становятся обычным делом для турецких курортов. Причиной тому является высокий уровень безработицы в стране, который с наступлением карантинного режима весной этого года стал превышать все возможные рамки.
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