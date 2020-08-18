В результате поножовщины на пляже пострадали трое человек

Между отдыхающими на пляже близ Ешилькей произошла словесная ссора. Причина конфликта остается неизвестной, очевидцы же утверждают что поводом для разборок стала девушка, а сами отдыхающие, кроме того, являлись гражданами разных стран. Словесная перепалка неожиданно переросла в поножовщину. Точное количество участников происшествия уточняется. В больницу Стамбула были доставлены три человека, которые получили ножевые ранения в ходе конфликта. Никто из пострадавших не дает каких一либо комментариев касаемо произошедшего.

Присутствовали ли на пляже русские туристы, а также участвовали ли наши граждане в конфликте, остается неизвестным. Последнее время, разбойные нападения, кражи и потасовки становятся обычным делом для турецких курортов. Причиной тому является высокий уровень безработицы в стране, который с наступлением карантинного режима весной этого года стал превышать все возможные рамки.