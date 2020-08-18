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18августа
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Мужчина кинулся в горящий дом за своей собакой

Мужчина кинулся в горящий дом за своей собакой
Фото: myliski.ru

Житель Калифорнийского города Пала забежал в горящий дом ради спасения собственной собаки. Спасатели пытались остановить его, но это не помогло. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отчаянного парня зовут Хосе, он отдыхал в гостях у бабушки и дедушки вместе со своей семьей. В какой-то момент им сообщили, что дом Хосе, расположенный неподалеку, охвачен пламенем. Не теряя и секунды времени, мужчина бросился к своему дому, чтобы спасти собаку, которую он там оставил. К моменту когда Хосе добежал до дома, пожарные уже пытались сбить пламя. Когда мужчина бросился к дому, пожарные пытались окликнуть его, но это не помогло.

Пса по кличке Габбана хозяин обнаружил в ванной комнате, где домашнее животное укрылось от пожара. Кстати, на тот момент ванная комната осталась единственным помещением в доме, которое не было охвачено огнем. Хосе и Габбана спаслись из горящего дома. Пес обжег нос и подпалил усы, а вот хозяин получил ожоги рук и лица. Полученные травмы не опасны для жизни пострадавших. Большая часть мебели и имущества Хосе сгорела, но он признался, что очень счастлив оттого, что все члены его семьи остались живы.

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#пожары #происшествия #США

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