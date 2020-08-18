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18августа
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сегодня, 03:09 0

На Huawei и Honor перестанут работать приложения банков

На Huawei и Honor перестанут работать приложения банков
Фото: softzatak.ru

13 августа истекла лицензия, выданная американскому бизнесу для работы с компаниями Huawei и Honor. По этой причине ряд приложений, в том числе банковских, перестанут работать в ближайшее время. Об этом сообщает «Прайм».

Из-за отсутствия соответствующего разрешения, компания Google не сможет работать с гаджетами ведущих китайских брендов. Выдавая временный документ, разрешающий работу с китайскими компаниями Huawei и Honor, Вашингтон не учел проблемы, которые возникнут у пользователей смартфонов, приобретенных ранее. Конечно, такое решение было продумано в угоду американской стороны, ведь оно позволило заменить телекоммуникационное оборудование, тем самым отказавшись от компании Huawei.

Министерство торговли Соединенных Штатов не намерено выдавать новую лицензию на работу с китайскими компаниями, а Google тем самым не сможет предоставлять пользователям смартфонов обновление безопасности. Это вызовет сбой в работе банковских и платежных приложений, а также некоторых мобильных игр.

Вероятно, такое поведение связано с нежеланием китайского разработчика Tik Tok идти на поводу у президента США, который в принудительном порядке настаивал на продаже популярного приложения американским компаниям.

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#политика #США #технологии

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