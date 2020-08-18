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Выбор читателей за 17 августа

Выбор читателей за 17 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 17 августа.

Сегодня в Благовещенске Михаил Мишустин осмотрит трансграничный мост через Амур

В понедельник, 17 августа, во второй половине дня в Благовещенске ожидают прибытия Михаила Мишустина. По информации источника Амур.инфо, премьер проведёт выездное совещание на трансграничном мосту через Амур. Основные мероприятия и встречи состоятся во вторник, 18 августа.

Убийство на Бурхановке: возбуждено уголовное дело

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, чей труп был найден вчера. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Амурской области, погибший, предположительно, был лицом без определённого места жительства.

У российской вакцины от COVID-19 обнаружено 144 побочных эффекта

Центр имени Гамалеи предоставил отчёт о препарате против коронавирусной инфекции. Во время исследования на 38 добровольцах были зафиксированы 144 побочных эффекта, пишет fontanka.ru.

Набережная в воде: уровень воды в реках у Благовещенска растёт

Благовещенцы отмечают, что уровень воды в Амуре и Зее начал расти. До критических отметок прошлых лет, конечно, далеко. Но нижний ярус набережной Амура уже ушёл под воду.

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#Обзор #интернет #СМИ

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