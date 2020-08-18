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18августа
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сегодня, 04:07 0

Служба беспилотного роботизированного такси запущена в Шанхае

Служба беспилотного роботизированного такси запущена в Шанхае
Фото: techautoport.ru

Первые беспилотники станут доступны в одном из районов Шанхая, но компания «AutoX», производящая запуск, уже намерена добавить 100 автомобилей. Об этом сообщает «Популярная Механика».

Приложение для заказа беспилотного такси называется «AutoNavi». Интерфейс программы порадует пользователей своей простотой и динамичным дизайном. Правительство Китая горячо поддержала нововведение и выделяет средства не только производителям беспилотных такси, но и компаниям связанным с новым стандартом связи 5G. Такси будут собирать огромное количество информации для эффективности своей работы, поэтому правительство активно инвестирует в развитие 5G сетей, которые и станут верным помощником в сборе сведений для беспилотных автомобилей.

«AutoX» не намерена останавливаться на достигнутом, и в скором времени планирует создать аналогичные сервисы такси по всему миру. Компания уже отправила заявку в Соединенные Штаты на получение разрешения о проведении испытаний своих авто по улицам Калифорнии. Это в первую очередь говорит о том, что «AutoX» планирует начать распространение сервисов именно с США.

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#связь #США #технологии #транспорт

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