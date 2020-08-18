Служба беспилотного роботизированного такси запущена в Шанхае

Приложение для заказа беспилотного такси называется «AutoNavi». Интерфейс программы порадует пользователей своей простотой и динамичным дизайном. Правительство Китая горячо поддержала нововведение и выделяет средства не только производителям беспилотных такси, но и компаниям связанным с новым стандартом связи 5G. Такси будут собирать огромное количество информации для эффективности своей работы, поэтому правительство активно инвестирует в развитие 5G сетей, которые и станут верным помощником в сборе сведений для беспилотных автомобилей.

«AutoX» не намерена останавливаться на достигнутом, и в скором времени планирует создать аналогичные сервисы такси по всему миру. Компания уже отправила заявку в Соединенные Штаты на получение разрешения о проведении испытаний своих авто по улицам Калифорнии. Это в первую очередь говорит о том, что «AutoX» планирует начать распространение сервисов именно с США.