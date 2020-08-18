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18августа
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сегодня, 01:45 0

Сбербанк отменил бесплатную услугу по СМС一уведомлениям о переводах

Сбербанк отменил бесплатную услугу по СМС一уведомлениям о переводах
Фото: atlasnews.ru

Пока остается непонятным, станет ли услуга СМС一оповещений платной. Представители Сбербанка сначала сообщили об окончании бесплатной функции, а потом вернули ее обратно. Об этом сообщает «ВЗО».

Официальные представители банка ранее сообщали, что теперь услуга информирования о зачислении денежных средств на счет станет платной. Стоимость ежемесячного платежа составит от 30 до 60 рублей в зависимости от типа карты. Кроме того, сообщалось о более развернутом информировании клиентов о поступивших платежах.

Несмотря на то, что call一центр Сбербанка до сих пор информирует о переходе услуги на платную основу, решение взимать средства за СМС一банкинг было отклонено. Теперь банк разделил услугу уведомлений по картам и сервис рассылки кодов для подтверждения операций. Бесплатной остается функция получения специально генерируемых кодов, позволяющих безопасно оплачивать покупки. Для подключения информирования о зачислении средств на счет необходимо будет воспользоваться услугой «уведомления по картам».

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#интернет #СМИ #финансы

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