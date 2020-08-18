Гороскоп на 18 августа: у Близнецов вероятны новые знакомства, а Стрельцам нужно не распылять свои силы

Восход Солнца: 05:23

Заход Солнца: 19:43

Солнце во Льве.

Овен. Постарайтесь разнообразить свой досуг, предложите друзьям встретиться, зачем ждать их инициативы? День благоприятен для мужчин-Овнов. Сегодня они смогут уладить проблемы, связанные с личными отношениями или с ремонтом квартиры, благоустройством дома. Любая покупка, кроме приобретения мебели и изделий из дерева, будет удачной.

Телец. Ваша решительность в течение прошедшей трудовой недели должна положительно отразиться на конечных результатах работы и позволит добиться успехов. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. Нужно воспринимать это как должное. Отдыхать сегодня лучше в узком семейном кругу или в одиночестве. День несёт ослабление ауры, депрессию, тягу к наслаждениям и соблазнам. Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на работе и в личной жизни. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнёрами или начальством будут затруднены — любое дело потребует значительных усилий, а результаты не оправдают приложенных сил.

Близнецы. Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Звёзды советуют воздерживаться от активности и перемен до вечера. В первой половине дня ваши порывы окажутся не только опасными, но и попросту запоздалыми. В конце дня заметно снизится уровень рисков, обстановка вокруг вас станет более стабильной и предсказуемой.

Рак. Звёзды не советуют Ракам разбираться с трудными вопросами наскоком, иначе приобретёте еще массу проблем. Любые перемещения по городу озарятся успехом, а вот на дальние расстояния ездить не стоит. Ракам лучше посидеть дома или отдохнуть на природе. Если погода позволяет, то отправляйтесь на турбазу.

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Лев. День ожидается приятным и спокойным, вечер вы сможете провести в семейном кругу, останутся хорошие воспоминания. Девиз этого дня: «Не переоценивать свои возможности!» Рекомендуется быть терпеливее и скромнее в запросах. В этом случае вы сможете углубиться в работу, улучшить своё материальное положение, наладить и укрепить отношения с близким человеком, добиться своего с меньшими потерями. Обратите внимание на здоровье детей.

Дева. Никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. Только постарайтесь не ввязываться в конфликты с неуравновешенными людьми, а также с руководством. Вам в течение всего дня предстоит заниматься ремонтом машины, наводить уборку в гараже и ездить по семейным делам. Но вы успеете всё и даже больше, чем запланировали.

Весы. Критический день. Несмотря на то что ваш жизненный потенциал значительно снизился, нельзя перекладывать проблемы на чужие плечи. Велика вероятность депрессивного состояния. Во избежание этого переключитесь на проблемы нуждающихся в помощи близких вам людей. Есть все основания доверять сегодня своей интуиции, а также советам людей, которых вы хорошо знаете уже не первый год. В семье не исключены бытовые конфликты, решить их поможет разговор.

Скорпион. Звёзды рекомендуют Скорпиону разработать маршрут своего следования по жизни. Если будете лавировать и постоянно нарушать правила движения, то точно угодите в неприятную историю. Вероятно, в результате противоречий и двойственных тенденций этого дня удачи и трагедии будут чередоваться друг с другом со скоростью карусели. Результат любого дела повлечёт за собой свою противоположность. Прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка, однако, при этом вы рискуете попасть в двусмысленную или затруднительную ситуацию. Не исключено, что появятся новые партнёры или влиятельные покровители. Скорее всего, вам не следует сегодня принимать какие-либо решения. Лучше дождаться более благоприятного периода.

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Стрелец. В целом день будет благоприятным. Постарайтесь спланировать его с самого утра, чтобы не тратить время и энергию на тягостные мелочи. Не распыляйте свои силы. Можете ставить перед собой глобальные задачи. Деловые встречи и контакты осуществляйте в первой половине дня, так как во второй, возможно, вам придётся заняться домашними проблемами. Если вы наметили покупку, не откладывайте. Сегодня вы находитесь под покровительством Меркурия. Крупные вложения средств окажутся удачными. Сегодня вы легко реализуете свои идеи, если будете сдержанными и терпеливыми. И постарайтесь не делиться планами с малознакомыми людьми – вдруг их подослали ваши завистники или конкуренты?!

Козерог. Пришло время сконцентрироваться на себе, прислушаться к мыслям и желаниям, они должны стать для вас стимулом двигаться вперёд. Проблемы в финансовых вопросах временно отступят, однако звёзды указывают, что скоро вам предстоят крупные траты: родственники или друзья попросят вас о помощи. Не отказывайте — это вызовет заметную трещину в ваших отношениях, — но и не откладывайте дело в долгий ящик.

Водолей. Вы узнаете новость, которая круто изменит вашу жизнь, наполнив её яркими красками. Вам не стоит опускаться до зависти. Нестабильность в личной жизни может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны резкие и внезапные изменения в служебном или общественном положении, связанные с клеветой и происками недоброжелателей.

Рыбы. День благоприятный для творческой деятельности, строительства, активного отдыха на свежем воздухе. Посвятите его самоуглублению, самообразованию. Поездки и путешествия противопоказаны. Следует ограничить свои траты, так как на скорые поступления рассчитывать не приходится — впереди вас ждёт много преград и препятствий. Сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами. Вам на некоторое время может показаться, что эти проблемы могут свести на нет весь ваш жизненный потенциал. Возможно, вы перенервничали и поэтому неадекватно реагируете на события. Могут быть мучительные сны, ухудшение самочувствия, болезнь. Вам необходим полноценный и продолжительный отдых.

Астролог: Вальдемар Небоходцев