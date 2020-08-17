Боевики захватили военную базу в Сомали

По данным властей, под контроль боевиков перешел военный объект, расположенный возле города Байдабо. Ранее эта база использовалась вооруженными силами и милицией района Бай. Начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил ворота базы рано утром, после чего вооруженные террористы ворвались на территорию военного объекта. Бой продолжался более получаса, после чего над базой был поднят флаг «Аш-Шабаб». По предварительным сведениям, среди силовиков есть убитые, но их точное количество пока неизвестно.

Ранее, 16 августа, террористы захватили отель в столице Сомали. В результате террористической атаки погибло не менее 20 человек, в числе которых директор по связям министерства информации. Эта террористическая группировка действует на территории Сомали, а также за ее пределами. В 2014 году «Аш-Шабаб» потеряла большинство контролируемых территорий, но продолжает совершать акты терроризма по сей день.