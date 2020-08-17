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17августа
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сегодня, 22:00 0

Центробанк намерен выпустить купюру номиналом 300 рублей

Центробанк намерен выпустить купюру номиналом 300 рублей
Фото: osnmedia.ru

Депутат из Екатеринбурга предложил ввести в оборот новую купюру с изображением видов города. По мнению высокопоставленного лица, банкнота станет прекрасным подарком на 300-летие со дня основания города Екатеринбург. Об этом сообщает «ВЗО».

Андрей Пирожков, занимающий пост депутата Екатеринбурга, отправил письмо Эльвире Набиуллиной с просьбой к Центробанку о выпуске новой банкноты номиналом 300 рублей. К письму приложены варианты предположительного дизайна, которые включают в себя изображения мэрии города, дома Севастьянова, Екатеринбургского цирка. По мнению Пирожкова, банкнота станет прекрасным поздравлением жителей Урала с юбилеем его столицы. Кроме того, выпуск денежной купюры будет приурочен к «Универсиаде-2023», которая также будет проходить в Екатеринбурге.

Напомним, что ранее, Центробанк уже выпускал купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Дизайн новых денежных средств тогда был выбран общероссийским голосованием. Некоторые регионы, а в частности провинциальные населенные пункты, с недоверием отнеслись к нововведениям. Какое именно решение примет Центральный банк России в этот раз, остается неясным.

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#интернет #СМИ #финансы

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