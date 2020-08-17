Бурейская ГЭС открывает водосбросы

Фото: пресс-служба РусГидро

Уровень воды в водохранилище достиг отметки в 254 метра



На Бурейской ГЭС открыли водосбросы для пропуска воды. Как сообщает пресс-служба РусГидро, это сделано для того, чтобы поддерживать уровень водохранилища на отметке в 254 метра.



Для пропуска паводковых вод открыты восемь затворов водосброса. Шесть затворов подняты на три метра и два затвора — на шесть метров. Пропуск воды через водосброс продлится до стабилизации гидрологической обстановки.



По данным на 08:00 17 августа приток к створу плотины составил 4 010 кубических метра в секунду. По прогнозам, максимальный суммарный расход через гидроузел не превысит 5 300 кубометров в секунду.



Как уточнили в РусГидро, такой режим работы станции не представляет угрозы для поселений ниже по течению и не скажется на паводковой ситуации в бассейне Амура.