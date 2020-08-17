США нанесли авиаудар по Сирии

В результате авиаудара со стороны американской армии погиб один военнослужащий Сирии, еще двое получили ранения. ВВС США атаковали блокпост сирийской армии в районе Телль—Захаб после того, как сирийские военные отказались пропускать патруль американских военнослужащих. Пока нет точной информации о самолете, который нанес удар по сирийскому блокпосту. Сведения о его принадлежности к военно—воздушным силам США отсутствуют. Сирийская газета «Аль Ватан» уточняет, что американский патруль пытался проникнуть на территорию, подконтрольную войскам «Асада». Также уточняется, что погибший был одним из офицеров армии Сирии.

Напомним, что присутствие военных США на данной территории не было беспочвенным. В 2011 году в Сирии началась гражданская война между правительственными силами, поддерживающими президента Башара Асада, и оппозицией. В поддержку оппозиционных сил прибыли войска армии США, а также некоторые подразделения ряда европейских стран. На сторону действующего президента встала Россия. Конфликт на сирийской земле не утихает уже 9 лет.