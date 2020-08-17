Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:13 5

Мишустин раскритиковал пункт пропуска у трансграничного моста в Благовещенске

Мишустин раскритиковал пункт пропуска у трансграничного моста в Благовещенске
Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Глава правительства России Михаил Мишустин остался недоволен временным пунктом пропуска возле международного моста в Благовещенске. Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, премьер-министр отметил низкую эффективность федеральной программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу на Дальнем Востоке.

По информации премьера, четыре из 58 пунктов пропуска на Дальнем Востока находятся в приличном состоянии. Остальные — не готовы к эксплуатации.

По мнению Мишустина, из-за проблемы с погранпереходами теряется смысл труда рабочих, которые построили мостовой переход через Амур, пишут РИА Новости.

— Более того, когда нет нормальных переходов, впечатление от страны, куда люди идут, оно тоже соответствующее — там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение у тех, кто переходит границу. А здесь, к сожалению, беда, — рассказал глава правительства.

Просмотров всего: 660

#визит Мишустина на ДВ

распечатать


Власть 8

Михаил Мишустин посетил трансграничный мост в Благовещенске
Общество 1

У журналистов из пула Мишустина подозревают коронавирус
Власть 20

Сегодня в Благовещенске Михаил Мишустин осмотрит трансграничный мост через Амур
Общество 2

Приезд премьера, белогорский цирк и «Золотая маска»: самое главное «За неделю» на Амур.инфо
Комментарии
Показать все (5)
  • Алексей Исаев

    Алексей Исаев
    33 минуты назад

    Надеюсь премьер оценит и международный терминал в аэропорту

  • foxik62

    foxik62
    32 минуты назад

    А откуда ей быть эффективной? Ещё Салтыков-Щедрин сказал бессмертный фразу: -Воруют!

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    30 минут назад

    А кто все время брал под контроль этот мост? Бодрячок брал...А кто должен был получить взыскание за несоответствие занимаемой должности?...А кто у нас там вдруг сдулся и сделался маленьким?

  • Владимир 5

    Владимир 5
    29 минут назад

    так их сердечных - тянут кота за хвост 2 года свх недостроили Как технику на погрузку везти х.з - ближ тупик березовка

  • Казак

    Казак
    7 минут назад

    Алексей Исаев, а чё его оценивать, он и так самый лучший международный сарай в мире.

Показать все (5)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь