Мишустин раскритиковал пункт пропуска у трансграничного моста в Благовещенске

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Глава правительства России Михаил Мишустин остался недоволен временным пунктом пропуска возле международного моста в Благовещенске. Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, премьер-министр отметил низкую эффективность федеральной программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу на Дальнем Востоке.

По информации премьера, четыре из 58 пунктов пропуска на Дальнем Востока находятся в приличном состоянии. Остальные — не готовы к эксплуатации.

По мнению Мишустина, из-за проблемы с погранпереходами теряется смысл труда рабочих, которые построили мостовой переход через Амур, пишут РИА Новости.

— Более того, когда нет нормальных переходов, впечатление от страны, куда люди идут, оно тоже соответствующее — там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение у тех, кто переходит границу. А здесь, к сожалению, беда, — рассказал глава правительства.