Российских водителей начнут штрафовать за багажники на крыше

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После вступления в силу новых правил техрегламента таможенного союза за конструкцию на крыше машины можно поплатиться штрафом в 500 рублей. По новым правилам, любые изменения в конструкцию автомобиля нужно сначала сертифицировать в специальной лаборатории, а потом зарегистрировать в ГИБДД.

Для тех водителей, у которых нет таких разрешающих документов, предусмотрен штраф в 500 рублей. Кроме того инспектор может также потребовать снять допоборудование прямо на дороге.

Впрочем, опасаться этого стоит только тем, у кого багажник установлен кустарно и даже чисто визуально вызывает сомнения в его безопасности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на президента коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина.

— Контролировать техническое состояние транспортного средства на соответствие безопасности сотрудникам ГАИ было поручено уже давно. Вопрос только в том, что взялись в последнее время за это рьяно, потому что очень много стало машин-переделок и самоделок. Очень много багажников, которые люди сварили в гараже и сами поставили. Если конструкция произведена кустарно и не прошла лабораторных испытаний, не сертифицирована, ей на машине делать нечего. Но нужно смотреть, одобрен ли этот багажник в типе вашего транспортного средства. Это очень просто решается. Во-первых, нужно взять сертификат к этому оборудованию, во-вторых, посмотреть руководство по эксплуатации. Там написано, можно устанавливать или нельзя. Если можно, значит, уже разрешил сам завод-изготовитель, то есть он уже провел испытания, — говорит эксперт.

Что касается штатных багажников, то за них штраф вам выписать не могут. Они продаются сертифицированными и с полным комплектом документов.