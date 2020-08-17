У российской вакцины от COVID-19 обнаружено 144 побочных эффекта

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Эпидемиологическая эффективность зарегистрированной 11 августа вакцины для профилактики COVID-19 оказалась не изучена. В документах Центра Гамалеи, представленных для регистрации «Гам-Ковид-Вак», сообщается, что вакцина прошла процедуру регистрации препаратов, применяемых только в условиях возникновения ЧС. Применение «Гам-Ковид-Вак» разрешено только в условиях медицинских организаций, имеющих право на вакцинопрофилактику населения. Ограничения введены из-за сверхбыстрого и не вполне обширного исследования.

Иммунологические свойства и безопасность вакцины изучали только на взрослых здоровых добровольцах в количестве 38 человек.

«Защитный титр в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились», — говорится в отчёте.

Титр — это предельное разведение сыворотки крови, при котором могут быть обнаружены антитела. На 42-е сутки от начала вакцинации в сыворотке крови всех добровольцев детектированы вируснейтрализующие антитела к вирусу со средним титром 49,3.

Ранее минздрав сообщал, что иммунитет после вакцинации «Гам-Ковид-Вак» может сохраняться до двух лет. Подтвержденных данных этой гипотезы нет, заявил доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Университета имени Сеченова Антон Ершов.

Документы центра имени Гамалеи, сформированные на основе открытого клинического исследования безопасности, переносимости и иммуногенности препарата. Специалисты признали, что нежелательные явления по частоте встречаемости «могут быть расценены как встречающиеся часто и очень часто».

144 нежелательных явления были зафиксированы у 38 подопытных. Большинство из них прошло без последствий. У добровольцев после вакцинации были зафиксированы отечность, боль, гипертермия и зуд в месте введения препарата. Из общих проявлений —недомогание, повышение температуры, снижение аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле.