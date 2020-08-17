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17августа
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сегодня, 18:20 0

В одной из квартир Свободного горела ванная комната

В одной из квартир Свободного горела ванная комната
Фото: https://28.mchs.gov.ru/

Сегодня днем, 17 августа в Свободном пожарные выезжали на вызов по адресу улица Репина. В одной из квартир пятиэтажного дома горела ванная комната.

Через шесть минут на место происшествия прибыли спасатели: семь человек и две единицы техники. Через пять минут открытое горение удалось локализовать. Квартира не пострадала, огонь не успел распространиться на соседние жилые помещения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара квартира была закопчена по всей площади. В ванной была повреждена настенная обшивка и канализационная коммуникация. Кроме этого сгорел водонагреватель.

Сейчас специалисты ищут причины и возможных виновников пожара.

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#МЧС

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