В одной из квартир Свободного горела ванная комната

Сегодня днем, 17 августа в Свободном пожарные выезжали на вызов по адресу улица Репина. В одной из квартир пятиэтажного дома горела ванная комната.

Через шесть минут на место происшествия прибыли спасатели: семь человек и две единицы техники. Через пять минут открытое горение удалось локализовать. Квартира не пострадала, огонь не успел распространиться на соседние жилые помещения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара квартира была закопчена по всей площади. В ванной была повреждена настенная обшивка и канализационная коммуникация. Кроме этого сгорел водонагреватель.

Сейчас специалисты ищут причины и возможных виновников пожара.