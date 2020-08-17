Пьяных водителей за перевозку детей предложили наказывать большим рублём и лишать прав на пять лет

Пьяных водителей, перевозящих детей, предложили лишать прав на пять лет, а штраф за такой проступок нужно увеличить до 90 тысяч рублей. Если же пассажир взрослый, то права могут забрать на срок от двух до трёх лет и выписать штраф в 60 тысяч.

С таким предложением выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он направил его в адрес главы МВД России Владимира Колокольцева, сообщает RT. Сейчас пьяные водители за рулём платят штраф 30 тысяч рублей с лишением прав от полутора до двух лет. Это правило не зависит от наличия и возраста пассажиров. Для того, чтобы ужесточение вступило в силу, необходимы изменения в статью 12.8 КоАП.

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