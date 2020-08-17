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17августа
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сегодня, 18:50 0

Депутат-предприниматель Белогорска не исполняет решение суда

Администрация Белогорска в очередной раз напоминает депутату горсовета Борису Стрельскому о необходимости исполнении судебного решения, касающегося возврата муниципальной земли, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

В правовом управлении рассказали, что город пытается вернуть муниципальную землю через суды еще с 2013 года. За семь лет прошло несколько десятков судебных заседаний, а 17 июля 2018 года арбитражный суд Амурской области окончательно обязал предпринимателя Бориса Стрельского освободить принадлежащий городу, но самовольно занятый им земельный участок в районе ул. Никольское шоссе, 31 площадью более 700 квадратных метров.

От устранения нарушений прав собственника (муниципалитета) Стрельский уклоняется уже третий год. На захваченной у города земле вблизи бывших школьных мастерских размещены наружная металлическая лестница, отходящей со второго этажа нежилого здания к автомобильной стоянке и тротуару вдоль ул. Никольское шоссе, одноэтажное нежилое строение с табличкой «ул. Никольское шоссе, 31», металлический контейнер, некапитальная деревянная постройка, иные объекты, мусор.

Суд обязал Бориса Стрельского освободить муниципальную землю площадью 731 квадратный метр, путём демонтажа незаконно размещённых строений и иных объектов.

В ноябре 2018 года служба судебных приставов по Белогорску и Белогорскому району возбудила исполнительное производство на основании вступившего в законную силу решения арбитражного суда Амурской области. Однако до настоящего времени Стрельский его так и не исполнил. Администрация в качестве жеста доброй воли направила ему требование самостоятельно вернуть землю городу, однако уже больше месяца депутат Стрельский намеренно не получает заказное письмо на почте.

В случае добровольного неисполнения решения суда администрацией Белогорска будет принято предложение судебного пристава-исполнителя МОСП по Белогорску и Белогорскому району, о принудительном исполнении решения суда с последующим взысканием с депутата понесенных в рамках исполнительного производства расходов.

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#Белогорск

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