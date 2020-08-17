Михаил Мишустин посетил трансграничный мост в Благовещенске

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Михаил Мишустин приступил к работе в Благовещенске. Вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым премьер-министр побывал на российско-китайском мосту через Амур, сообщает пресс-служба правительства региона.

Михаил Мишустин поздравил мостовиков с окончанием строительства.



— Фактически прошло 5 лет с момента, когда были подписаны соответствующие документы о строительстве моста. Этим проектом можно гордиться, рассказать о нём своим детям, внукам. Это совершенно новый взгляд на отношения между нашими странами. Это мощная транспортная артерия, которая позволит в год перемещать два миллиона человек и четыре миллиона тонн грузов. Благодарю за ваш самоотверженный труд, — сказал Михаил Мишустин.



Сейчас дорожная и мостовая часть, необходимая для запуска движения, введена в эксплуатацию по временной схеме и готова к приёму транспорта. Действуют ограничения по объёму грузового транспорта и запрещён проезд пассажирского транспорта.



Строительные работы на предмостовой территории близятся к завершению. На площадке будущего пункта взимания платы оборудуют две полосы для грузового транспорта и две — для пассажирских машин. Мостовой переход возводился на внебюджетные средства. Созданная российско-китайская компания в рамках концессии получила кредит в китайском банке. Проезд по мосту будет платным, срок окупаемости составит 16 лет.



— Безусловно, такие объекты инфраструктурного характера будут влиять на всю экономику региона. Мост имеет стратегическое значение, открывает большие возможности для реализации важных международных проектов, обеспечивает дальнейшее усиление сотрудничества по многим направлениям, в том числе по расширению торговых операций. Он также будет способствовать наращиванию турпотока между двумя странами, — сообщил Василий Орлов.