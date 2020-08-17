У журналистов из пула Мишустина подозревают коронавирус

У нескольких журналистов, которые сопровождают Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, подозревают коронавирус. Сейчас эти представители пула изолированы. А премьер-министр продолжит рабочую поездку.

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — цитируют пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова «Известия».



А вот такая цитата журналиста Петра Мошкина опубликована в телеграм-канале «Пул №3»:

«Самое яркое впечатление этого года — карантин. Сначала был месяц карантина, пока вся семья болела этим ковидом. И вот опять! Командировка на Дальний Восток, положительные тесты на ковид у нескольких человек из правительственного пула. И хоть я уже переболел, но был в контакте с заболевшими, и, следовательно, могу быть разносчиком заразы. Впрочем, могу и не быть. Точно это никто не знает. А раз точно не знает никто, то надо запереть на карантин к чертовой матери, не дожидаясь повторного ковида. Предварительный итог — сутки в обсерваторе, санборт МЧС, эвакуация в Москву. Скоро вылетаем. Дорога будет долгой, а потом дома, видимо, еще 2 недели отсидки. Вчера вечером меня увозили на скорой в обсерватор, а сегодня все мы уже в самолете, который вылетает домой».

Напомним, сегодня премьер-министр Российской Федерации работает в Благовещенске.