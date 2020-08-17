В Амурской области зарегистрировано 21 новое заражение коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждён 21 новый случай коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки вырос до 0,7 %.
В Благовещенске выявили десять новых заражений, в Свободном — три, по одному в Тынде, Белогорске, Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Ивановском, Октябрьском и Ромненском районах.
С нарастающим итогом в Амурской области выявили 3 081 случай COVID-19. 2 071 человек выписался из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.
599 человек контактировали с заболевшими.
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