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17августа
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сегодня, 17:16 0

В Амурской области зарегистрировано 21 новое заражение коронавирусом

В Амурской области зарегистрировано 21 новое заражение коронавирусом
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждён 21 новый случай коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки вырос до 0,7 %.

В Благовещенске выявили десять новых заражений, в Свободном — три, по одному в Тынде, Белогорске, Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Ивановском, Октябрьском и Ромненском районах.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 3 081 случай COVID-19. 2 071 человек выписался из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

599 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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