В честь дня независимости Индии, который празднуется 15 августа, неизвестный индиец сделал подарки многодетным семьям из Свободного. Об этом необычном событии рассказала в своем инстаграм-аккаунте помощник уполномоченного по правам ребенка по городу Свободному Галина Ткаченко.

По ее словам, даритель – сотрудник компании Текнимонт, отказался называть свое имя публично.



– Он передает всем деткам большой привет и желает всем счастья и здоровья! Мы помогли с доставкой подарков для 11 семей! Первое фото в ленте – это подарок на одну семью, а подарков – 11!!!! Плюс наша пицца! Миссия была очень необычной и очень приятной… Видела удивленные глаза деток и мамочек, удивлены были количеством подарков, все дети получили игрушки, сладости, а мамы – продукты! «Вот как-то так!» —написала Галина Валентиновна.