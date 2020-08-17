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17августа
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сегодня, 17:25 0

Неизвестный индиец сделал подарки многодетным семьям из Свободного

Неизвестный индиец сделал подарки многодетным семьям из Свободного
Фото: https://www.instagram.com/galinatkachenko862/

В честь дня независимости Индии, который празднуется 15 августа, неизвестный индиец сделал подарки многодетным семьям из Свободного. Об этом необычном событии рассказала в своем инстаграм-аккаунте помощник уполномоченного по правам ребенка по городу Свободному Галина Ткаченко.

По ее словам, даритель – сотрудник компании Текнимонт, отказался называть свое имя публично.

– Он передает всем деткам большой привет и желает всем счастья и здоровья! Мы помогли с доставкой подарков для 11 семей! Первое фото в ленте – это подарок на одну семью, а подарков – 11!!!! Плюс наша пицца! Миссия была очень необычной и очень приятной… Видела удивленные глаза деток и мамочек, удивлены были количеством подарков, все дети получили игрушки, сладости, а мамы – продукты! «Вот как-то так!» —написала Галина Валентиновна.

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#дети #помощь

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