Артисты цирка «Небо» покидают Белогорск

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Цирк-шапито «Небо» покинет городской парк. Сегодня, 17 августа, площадка была обесточена и отключена от водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Ранее глава Белогорска Станислав Мелюков решил обеспечить артистов билетами домой. Вчера первый артист уехал на поезде сообщением «Белогорск – Хабаровск – Эльбан». Завтра в Екатеринбург на самолёте отправятся домой ещё три артистки и два цирковых питомца: кошка и собака. Один из артистов пока не может уехать на Сахалин — просрочен паспорт.

Глава города поможет артистам даже доставить цирковых животных фурами в Улан-Удэ. «Театр морских животных», который предоставил цирку питомцев, обратился в управление ветеринарии Бурятии за разрешением вывезти из Приамурья восемь животных. Разрешение из Улан-Удэ пока не поступило. Перевозку обеспечат по всем правилам и при наличии ветеринарных документов. Деньги на дорогу и седельный тягач обеспечивают предприниматели Белогорска. До отправки фур с животными ответственность за их содержание лежит на администраторе цирка — Василии Колосе. По информации пресс-службы Белогорска, в 2016 году он уже бросал цирк с 35 животными мерзнуть в Татарстане.

По поручению Станислава Мелюкова правовое управление администрации Белогорска разрабатывает порядок прибытия и нахождения в городе цирков с животными и зоопарков. Также направлены письма в адрес Министерства культуры РФ и Росгосцирка с предложением разработать на федеральном уровне порядок официального «черного списка» цирков и их администраторов.