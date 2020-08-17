Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:00 0

Артисты цирка «Небо» покидают Белогорск

Артисты цирка «Небо» покидают Белогорск
Фото: пресс-служба главы Белогорска

Цирк-шапито «Небо» покинет городской парк. Сегодня, 17 августа, площадка была обесточена и отключена от водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Ранее глава Белогорска Станислав Мелюков решил обеспечить артистов билетами домой. Вчера первый артист уехал на поезде сообщением «Белогорск – Хабаровск – Эльбан». Завтра в Екатеринбург на самолёте отправятся домой ещё три артистки и два цирковых питомца: кошка и собака. Один из артистов пока не может уехать на Сахалин — просрочен паспорт.

Глава города поможет артистам даже доставить цирковых животных фурами в Улан-Удэ. «Театр морских животных», который предоставил цирку питомцев, обратился в управление ветеринарии Бурятии за разрешением вывезти из Приамурья восемь животных. Разрешение из Улан-Удэ пока не поступило. Перевозку обеспечат по всем правилам и при наличии ветеринарных документов. Деньги на дорогу и седельный тягач обеспечивают предприниматели Белогорска. До отправки фур с животными ответственность за их содержание лежит на администраторе цирка — Василии Колосе. По информации пресс-службы Белогорска, в 2016 году он уже бросал цирк с 35 животными мерзнуть в Татарстане.

По поручению Станислава Мелюкова правовое управление администрации Белогорска разрабатывает порядок прибытия и нахождения в городе цирков с животными и зоопарков. Также направлены письма в адрес Министерства культуры РФ и Росгосцирка с предложением разработать на федеральном уровне порядок официального «черного списка» цирков и их администраторов.

Просмотров всего: 414

#Белогорск #животные

распечатать

Фотогалерея

Власть

До выборов главы Белогорска остался месяц
Общество

Триста первоклассников Белогорска получат портфели от губернатора и главы
Общество 1

На торги выставлено нежилое помещение в центре Белогорска

12 августа, 16:45
Культура

В Белогорске в пятый раз проведут акцию «Ночь кино»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь