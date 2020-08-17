Гражданина КНР оштрафовали за незаконное пересечение границы с Россией

Благовещенский городской суд рассмотрел дело в отношении гражданина Китайской Народной Республики. Из материалов дела известно, что Чжоу Л. в 2018 году запретили въезд на территорию России до 3 июня 2022 года. Но, несмотря на это, он подделал свои документы (изменил дату и год рождения) и попытался пересечь границу страны в октябре 2019 года.

В суде Чжоу Л. свою вину признал полностью. В виде смягчающих обстоятельств учли полное признание вины и его раскаяние в содеянном, а также активную помощь в раскрытии и расследовании преступления. Отягчающих вину обстоятельств не нашли.



В итоге предприимчивому китайцу присудили штраф в сто двадцать тысяч рублей.