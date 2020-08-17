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17августа
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сегодня, 18:53 0

Набережная в воде: уровень воды в реках у Благовещенска растёт

Набережная в воде: уровень воды в реках у Благовещенска растёт

Благовещенцы отмечают, что уровень воды в Амуре и Зее начал расти. До критических отметок прошлых лет, конечно, далеко. Но нижний ярус набережной Амура уже ушёл под воду.

Как сообщает Амурский гидрометцентр, среднее многолетнее количество осадков для августа в Благовещенске составляет 125 миллиметров. На вечер 14 августа метеорологи уже зафиксировали 139 миллиметров. И снова у нас идёт дождь.

Завтра также местами по Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и грозы.

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#погода #природа

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