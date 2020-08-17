Из-за коронавируса в вузах Приамурья сдвинулись сроки зачисления

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Завтра, 18 августа заканчивается приём документов во все вузы Благовещенска. В связи с пандемией сдвинулись сроки приёма абитуриентов. Теперь первая волна зачислений пройдёт не в начале августа, а в конце — 22 числа.



В этом году приёмная кампания проходила дистанционно. Для электронного приёма документов сотрудники университетов разрабатывали специальные сервисы. Новым способом в АмГУ подали заявления около шести тысяч претендентов. Для сравнения в БГПУ — 1 848 заявлений, а в ДальГАУ — 3 288.



В среднем по Амурскому государственному университету конкурс на бюджетное очное место составил 7,5 человек. Здесь больше всего студентов метят в «Менеджмент» — почти 27 человек на место. А вот на договорной основе на 1360 запланированных мест заявления подали всего 640 абитуриентов. На коммерческую заочную форму обучения также ждут ещё три сотни студентов. Учиться на специалитете изъявили желание 755 абитуриентов. Самый большой конкурс здесь на «Таможенное дело» — 25,6 человек на место. А вот на заочной форме обучения снова не досчитались 200 будущих специалистов. Конкурс на статус магистра намного меньше. Здесь на одно место претендуют в среднем четыре человека. Все рекорды снова бьёт «Юриспруденция» — девять магистров. А вот аспиранты борются за право бесплатно учиться на «Программировании в компьютерных системах».



— Конечно, есть свои сложности с выходом абитуриентов в интернет. Однако, несмотря на это, мы приняли на 1 500 заявлений больше по сравнению с прошлым годом. В вузе добавилось четыре бюджетных места на направление подготовки «Экономика и управление». Также появилось совершенно новое коммерческое направление — «Информационная безопасность». Туда уже подали порядка 20 заявлений, — рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии АмГУ Любовь Романова.



В БГПУ абитуриенты идут с таким же энтузиазмом. Стать дипломированным программистом захотели 79 человек, хотя всего есть 20 бюджетных мест. На иностранные языки «Английский», «Французский» подали 81 заявление на 14 мест. А вот новые направления подготовки «Китайский», «Немецкий» пока не пользуются популярностью. Туда подали заявления всего четверо человек из 10 возможных.



— Недоборы за пару дней могут превратиться в перебор. Сейчас все вузы проводят конкурс в три волны: 22, 24 и 26 августа. По отдельным профилям конкурс доходит почти до восьми человек на место, например, на двухпрофильный — «Английский», «Китайский». А вот меньший конкурс на места направления «Экология и природопользование» — здесь пока не хватает трёх человек. В магистратуру конкурс держится —1,5 человека на место. Все абитуриенты, не прошедшие на бюджет, смогут поступить в вуз на договорной основе с 26 августа, — рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии БГПУ Виталий Ямковой.



А вот в ДальГАУ в среднем по вузу держится конкурс в пять человек на место, подали более трёх тысяч заявлений. Здесь абитуриенты отдают предпочтение направлениям: «Техносферная безопасность», «Землеустройство и кадастры» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». На них конкурс по 11 человек на место. А самый низкий спрос снова на «Экологию и природопользование» и «Продукты питания из растительного сырья» — два-три человека на место.



— Надо больше плюсов искать, чем минусов. Мы были готовы перейти на электронный приём документов из-за того, что прошлый учебный год приходилось заканчивать подобным образом. В этом году появились новые специальности «Технология молока и молочных продуктов» и «Землеустройство». Новые бюджетные места появились благодаря новому направлению «Экология и природопользование», — рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии ДальГАУ Евгений Тихонов.