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17августа
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сегодня, 16:30 0

Российские коммунисты призывают не впускать Елену Малышеву в Россию из США

Российские коммунисты призывают не впускать Елену Малышеву в Россию из США
Фото: РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева не может прилететь из США в Россию из-за отмененных прямых рейсов. Об этом она написала у себя в социальных сетях. Лидеры партии «Коммунисты России» предлагают вообще не пускать Малышеву в страну. Мол, коронавирус в Америке ещё во всю бушует. Об этом написало РИА Новости.

«Малышева на все и на всех наплевала и поехала, поскольку в душе она давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке. Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны. Но ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну COVID-19», — сказал лидер партии Максим Сурайкин.

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#коронавирус

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