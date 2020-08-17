Российские коммунисты призывают не впускать Елену Малышеву в Россию из США
Врач и телеведущая Елена Малышева не может прилететь из США в Россию из-за отмененных прямых рейсов. Об этом она написала у себя в социальных сетях. Лидеры партии «Коммунисты России» предлагают вообще не пускать Малышеву в страну. Мол, коронавирус в Америке ещё во всю бушует. Об этом написало РИА Новости.
«Малышева на все и на всех наплевала и поехала, поскольку в душе она давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке. Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны. Но ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну COVID-19», — сказал лидер партии Максим Сурайкин.
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