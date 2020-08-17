Российские коммунисты призывают не впускать Елену Малышеву в Россию из США

«Малышева на все и на всех наплевала и поехала, поскольку в душе она давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке. Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны. Но ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну COVID-19», — сказал лидер партии Максим Сурайкин.