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17августа
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сегодня, 15:58 0

В Шимановске неизвестный стреляет по окнам

В Шимановске неизвестный стреляет по окнам
Фото: www.instagram.com/otzovik_shim/

Жительница Шимановска Татьяна сообщила о том, что в микрорайоне некий неизвестный стреляет по окнам. Как видно на фотографиях с места происшествия, на стёклах появляются следы от пуль.

«Вчера в 1 микрорайоне было подобное в 20 доме, сегодня 2 микрорайон 53 дом», – написала женщина.

Предполагается, что стреляли из пневматического оружия.

Как пишет амурчанка, полиция уже в курсе об этих случаях. Заявление написано, но пока стрелявший не найден.

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#происшествия #Шимановск

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