В Шимановске неизвестный стреляет по окнам
Жительница Шимановска Татьяна сообщила о том, что в микрорайоне некий неизвестный стреляет по окнам. Как видно на фотографиях с места происшествия, на стёклах появляются следы от пуль.
«Вчера в 1 микрорайоне было подобное в 20 доме, сегодня 2 микрорайон 53 дом», – написала женщина.
Предполагается, что стреляли из пневматического оружия.
Как пишет амурчанка, полиция уже в курсе об этих случаях. Заявление написано, но пока стрелявший не найден.
Просмотров всего: 369