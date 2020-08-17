В Шимановске неизвестный стреляет по окнам

Фото: www.instagram.com/otzovik_shim/

Жительница Шимановска Татьяна сообщила о том, что в микрорайоне некий неизвестный стреляет по окнам. Как видно на фотографиях с места происшествия, на стёклах появляются следы от пуль.

«Вчера в 1 микрорайоне было подобное в 20 доме, сегодня 2 микрорайон 53 дом», – написала женщина. Предполагается, что стреляли из пневматического оружия. Как пишет амурчанка, полиция уже в курсе об этих случаях. Заявление написано, но пока стрелявший не найден.

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#происшествия #Шимановск

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Mr. Mustard