Амурских предпринимателей и добровольцев просят собрать канцтовары для малоимущих

Министерство соцзащиты области проводит акцию «Соберем ребенка в школу». Поучаствовать в ней могут предприниматели и просто неравнодушные жители Приамурья.

Для этого необходимо купить канцелярские товары и принести их в одно из указанных в перечне учреждений. В Благовещенске это центр «Доброта», который находится по адресу: улица Рабочая, 95.

Учреждения в других городах Амурской области можно найти на сайте министерства szn.amurobl.ru или их инстаграм-аккаунте @minsotsamur. Если вы нуждаетесь в помощи при сборах ребенка в школу, специалисты министерства просят сообщить об этом в местный орган соцзащиты.