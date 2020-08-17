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17августа
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сегодня, 15:49 1

Амурских предпринимателей и добровольцев просят собрать канцтовары для малоимущих

Амурских предпринимателей и добровольцев просят собрать канцтовары для малоимущих
Фото: https://www.instagram.com/minsotsamur/

Министерство соцзащиты области проводит акцию «Соберем ребенка в школу». Поучаствовать в ней могут предприниматели и просто неравнодушные жители Приамурья.

Для этого необходимо купить канцелярские товары и принести их в одно из указанных в перечне учреждений. В Благовещенске это центр «Доброта», который находится по адресу: улица Рабочая, 95.

Учреждения в других городах Амурской области можно найти на сайте министерства szn.amurobl.ru или их инстаграм-аккаунте @minsotsamur. Если вы нуждаетесь в помощи при сборах ребенка в школу, специалисты министерства просят сообщить об этом в местный орган соцзащиты.

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#дети #помощь #соцзащита

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  • Okean555

    Okean555
    19 минут назад

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