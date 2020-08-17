Амурскому художнику, который сбил насмерть женщину, грозит до 12 лет тюрьмы

Амурские следователи завершили расследование уголовного дела, в котором житель Благовещенска насмерть сбил молодую женщину. Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что трагедия произошла 5 апреля 2020 года. Около 9 вечера в районе улиц Зейской – Трудовой водитель автомобиля сбил 31-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась.

В ходе следствия было установлено, что погибшая переходила дорогу на освещенном участке вне зоны пешеходного перехода. Свидетели и очевидцы уточнили, что женщина шла в центре проезжей части и не мешала водителю. Однако он выехал на полосу встречного движения и сбил ее.

Медицинское освидетельствование показало, что за рулем водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, в ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину, однако выдвигал разные версии случившегося. В итоге все они были опровергнуты.

Кроме этого, было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения.

В ближайшее время состоится суд. Виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

Как сообщало Амур.инфо, автомобиль, который сбил горожанку, принадлежал известному в Приамурье художнику Леониду Кильчанскому. Спустя несколько дней после трагедии он поделился своей версией случившегося.