Тындинцам предлагают выбрать оформление разделительной полосы

Жители столицы БАМа могут повлиять на оформление полосы, что разделяет Красную Пресню. Для этого необходимо выбрать один вариант из трёх предложенных на сайте городской администрации.

В первом варианте предложено высадить на разделительной полосе деревья, на втором — цветы, на третьем — кустарники. Свой голос уже оставили более 200 жителей. Пока с большим перевесом лидирует первый вариант — деревья. Онлайн-опрос продлится до 21 августа.

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