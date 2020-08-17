Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:32 2

Тындинцам предлагают выбрать оформление разделительной полосы

Тындинцам предлагают выбрать оформление разделительной полосы
Фото: пресс-служба администрации Тынды

Жители столицы БАМа могут повлиять на оформление полосы, что разделяет Красную Пресню. Для этого необходимо выбрать один вариант из трёх предложенных на сайте городской администрации.

В первом варианте предложено высадить на разделительной полосе деревья, на втором — цветы, на третьем — кустарники. Свой голос уже оставили более 200 жителей. Пока с большим перевесом лидирует первый вариант — деревья. Онлайн-опрос продлится до 21 августа.

Просмотров всего: 135

#ЖКХ #Тында

распечатать

Фотогалерея

Общество

«Я люблю Усть-Нюкжу»: ко дню рождения села местный житель смастерил металлическую композицию
Общество

Специалисты ГСТК продолжают откачивать воду с благовещенских дорог
Общество

Общегородской субботник в Благовещенске перенесли
Общество

На Калинина устанавливают энергосберегающие светильники
Комментарии
Показать все (2)
  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    И это называется - манипулирование мнением народонаселения посредством предоставления ему мнимой свободы выбора.

    А делается это так: собирается компашка, выбирается вариант, который надо сделать и затем рисуется ещё парочка. Эта парочка будет заведомо уродливее, не иметь возможности пересечь проезжую часть, человека прям посреди дороги нарисуют для пущих страхов, кусты нерациональные прям в периметр - кароче сделают всё, чтобы особо аутирующие граждане жмакнули на № 1 и почувствовали, что они чёто решают.

    Можно даже тупо спросить - здание будет чёрное или серое? И ровно один в один ситуация. аутирующие будут думать, что чёто решили, да ещё и радоваться этому.

    Влияйте-влияйте, ага. Жамкайте куда надо - потом так и напишут - "Большинством голосов" ))))

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    А я бы предложил, как вариант, бетонную стену, которую можно будет разрисовать уличным художникам и цветочками, и кустиками, и деревьями.

    Можно ещё поверху орнамент из колючей проволоки сделать.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь