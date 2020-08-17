Некоторым российским водителям разрешили ездить с просроченными правами до конца года

Водителям в России продлят просроченные права до 31.12.2020 года. Правда, если их срок действия истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Приказом МВД Российской Федерации от 09.06.2020 № 410, определено, что замена данных российских национальных водительских удостоверений, осуществляется по 31 декабря 2020 года включительно, в соответствии с Административным регламентом МВД Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, утвержденным приказом МВД России от 20.10.2015 № 995, пишет сайт drom.ru

Однако тем водителям, у кого срок водительских удостоверений истек после 15 июля 2020 года, позаботиться о замене документа нужно сразу же. Для них поблажки, введенные во время периода самоизоляции, не действуют.



Для получения новых прав водители могут записаться на прием через портал госуслуг либо лично обратиться в регистрационно — экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.