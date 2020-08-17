Благовещенск представят на Хэйлунцзянском туристическом форуме

III Хэйлунцзянский форум по развитию туризма пройдет в Хэйхэ в начале сентября. Мэр Хэйхэ Ли Шифэн предложил администрации Благовещенска представить ролик о столице Приамурья китайским туристам.





— К сожалению, из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции в этом году возможности пригласить вас поучаствовать в конференции у нас нет. Но мы можем воспользоваться онлайн — площадками, чтобы распространить презентацию Благовещенска, рассказать о потенциале развития туризма, чтобы народ Китая узнал об этом. Предварительно решено, что 2 сентября состоится презентация для привлечения торговых партнеров, а 4 сентября пройдет церемония открытия форума, — заявил Ли Шифэн.







Все необходимые материалы мэрия передаст китайской стороне. Как сообщают китайские СМИ, на форуме представят проект маршрута, который пройдет вдоль российско-китайской границы. Пройдя по маршруту, туристы увидят главные достопримечательности Амурской области — парки, музеи, обзорные башни и другие объекты культурного наследия.







Китайская сторона разрабатывает и ряд предложений, касающихся агломерации Благовещенск—Хэйхэ. Рассматривают вопросы безвизового въезда, возможность автомобильных путешествий из России в Китай и наоборот, введение электронных виз. Администрация Благовещенска отмечает, что все эти вопросы поддерживают на федеральном уровне и вероятнее всего, они решатся положительно.